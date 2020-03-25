المتحدث باسم ميركل: المستشارة في حالة جيدة

ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن المستشارة أنجيلا ميركل، التي تخضع حاليا للحجر المنزلي عقب مخالطتها طبيبا اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حالة جيدة.

وقال زايبرت، اليوم الأربعاء، في برلين إن ميركل تدير أعمالها من المنزل، مضيفا أنها على اتصال وثيق مع وزرائها وموظفيها.

وجاءت نتيجة أول اختبار خضعت له ميركل لمعرفة ما إذا كانت مصابة بالفيروس أم لا سلبيا. ومن المقرر أن يعقب ذلك اختبارات أخرى. وقال زايبرت إنه سيُطلع الرأي العام بالمستجدات أولا بأول.

وأخضعت ميركل نفسها للحجر المنزلي منذ مساء يوم الأحد الماضي بعدما تم إبلاغها أن الطبيب الذي زارته يوم الجمعة الماضي تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكانت ميركل تتلقى لقاحا لدى هذا الطبيب للوقاية من العقدية الرئوية.