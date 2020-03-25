 وزير الدفاع الروسي: انطلاق اختبار لجهوزية وحدات الجيش الروسي في مكافحة فيروس «كورونا» - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الروسي: انطلاق اختبار لجهوزية وحدات الجيش الروسي في مكافحة فيروس «كورونا»

سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسى
سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسى
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 7:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 7:38 م

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسي في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال شويجو، في تصريح اليوم الأربعاء: "العملية ستبدأ اليوم وتستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري"، مضيفًا : "هذا الاختبار يشمل هيئات القيادة والتشكيلات في المناطق والوحدات العسكرية الغربية والوسطى، بالإضافة إلى القوات الجوية وقوات الصواريخ وقوات الوقاية من الاشعاعات الكيمائية والبيولوجية وقوات الهندسة والوحدات الطبية".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر، في وقت سابق من اليوم، بإجراء اختبار جهوزية بهدف التأكد من استعداد القوات المسلحة الروسية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد. "كوفيد-19".


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