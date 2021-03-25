الطيران الموريتانية توضح ملابسات اختطاف إحدى طائراتها

قالت شركة الخطوط الجوية الموريتانية إن الشخص الذي اختطف إحدى طائرتها في مطار نواكشوط الدولي اليوم الخميس تمكن من التسلل بعد أن " تظاهر بالارتباط باحدى شركات الخدمات العاملة بمطار نواكشوط الدولي" .

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته عصر اليوم أن الشخص تمكن من الدخول الى الطائرة دون مسوغ مهني وتمكنت قوات أمن المطار من توقيفه وإحالته للجهات المختصة.

وأكدت الشركة" تقيد أطقمها بأعلى معايير السلامة والتزام المطار بأقصى معايير السلامة المتبعة دوليا".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الموريتانية بالسيطرة على رجل أدعى أنه أمريكي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع "آمبرير" تابعة للخطوط الجوية الموريتانية.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم إنهاء عملية القرصنة بنجاح ودون خسائر، لافتة إلى أن الشخص المذكور يدعي وجود مشكلة له مع موريتانيا.

وكان مصدر ملاحي بمطار نواكشوط الدولي قال إن شخصا اقتحم طائرة كانت خالية من الركاب هدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها.