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الصحة البرازيلية: وفيات كورونا في البلاد تجاوزت 300 ألف حالة

كورونا البرازيل
كورونا البرازيل
أ ش أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 5:09 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 5:09 ص

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيلها 89،992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى فيروس كورونا مع رصد 2009 وفيات جراء المرض ليتجاوز عدد ضحايا الجائحة 300 ألف حالة.
وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 89،992، ليصل العدد الإجمالي إلى 12،220،011 حالة.
وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة أنها رصدت 2009 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 300،685 شخصًا، وهو ما رفع نسبة الفتك إلى 2.5%.

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