قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدارسة قضية أصحاب المعاشات منذ عام 2014، مشيرة إلى تشكيل لجنة حصر المديونية لمراجعة أموال التأمينات حتى عام 1985.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه خلال عامي 2018، و2019 تم فض التشابكات مع وزارة المالية، ذاكرة أن الرئيس حرض على إيصال الحقوق لأصحابها ولعب دورًا هامًا في فض التشابكات المالية.

وأوضحت أن الجهاز المركزي للمحاسبات راجع حصر المديونيات وفض التشابكات المالية، لافتة إلى أن منظمة العمل الدولية والبنك الدولي أشادوا بفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة التأمينات والمعاشات المصرية.

وذكرت أن إصلاح منظومة المعاشات هو أحد أركان منظومة الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى أنه جزء هام في منظومة الحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية مراجعة المواطنين لتأميناتهم الاجتماعية.

