هندسة القاهرة تفوز ببرونزية معرض جنيف الدولي لابتكارها سيارة سباق كهربائية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق كلية الهندسة بالميدالية البرونزية في معرض (جنيف الدولي للاختراعات) في دورته الاستثنائية 2021 عن ابتكاره سيارة سباق كهربائية، وترشيح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للفريق للمشاركة في المعرض من بين مئات المتقدمين.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة - في تصريح اليوم الخميس - بابتكار فريق كلية الهندسة، وهنأهم بفوزهم بالميدالية البرونزية، مؤكدًا قدرة طلاب جامعة القاهرة على خوض جميع المسابقات العالمية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة فيها.

وقال الدكتور الخشت إن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بالمسابقات الدولية وتحرص على إتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا دعمه للمشروعات والابتكارات الطلابية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف مكافآت متميزة للطلاب الفائزين وهيئة الإشراف.

ولفت الدكتور الخشت إلى أن فوز الفريق الطلابي يعد مؤشر على نجاح برامج تنمية الابتكار والإبداع ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن كلية الهندسة تقدمت في التصنيفات الدولية ومصنفة في مرتبة متقدمة عالميًا ضمن أفضل 150 في التصنيف البريطاني QS، وتأتي في الفئة بين أفضل 200 : 300 على مستوى العالم في التصنيف الصيني "شنغهاي" لعام 2020، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة ليست مجرد كلية للتعلم وتخريج كوادر فقط لكنها بيت خبرة يمتلك أفضل الكوادر محليًا وإقليميًا ودوليًا.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن فريق كلية الهندسة المشارك يتكون من 130 طالبا وطالبة من أقسام الكلية المختلفة، منهم 10 طلاب من كليات أخرى داخل الجامعة ويشرف عليهم الدكتور عمر أحمد سليمان حزين الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية.

وأضاف عميد كلية الهندسة أن الفريق يشارك بصفة دورية بمسابقة Formula Student العالمية والتي تعتبر أهم مسابقة طلابية في مجال السيارات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الفريق الطلابي كان قد تأهل للمعرض الدولي بجنيف بعد الفوز في معرض "القاهرة تبتكر" لعام 2020.

وأشار إلى أن رعاة الفريق من خارج جامعة القاهرة، هم مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة ايديال ستاندارد.