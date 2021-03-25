استشاري حساسية ومناعة يحذر من الأسبوعين المقبلين لتجنب تزايد إصابات كورونا

- الحداد: بيان الصحة لأعداد كورونا لا يشمل التحاليل بالمعامل الخاصة..



- التأمين الصحي: صرف مكافأة 1500 جنيها للعاملين بمناسبة شهر رمضان..



قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إن هناك مخاطر يجب الحذر منها خلال الفترة المقبلة منعا لعدوى فيروس كورونا والحد من الإصابات، أهمها نشاط الفيروسات خلال الأسبوعين المقبلين في نهاية شهر مارس وبداية أبريل، حيث تمثل هذه الفترة خطورة شديدة في انتشار الفيروسات بشكل سريع، وهذا الانتشار يشمل فيروس كورونا وغيره من الفيروسات، ومن المتوقع بداية الموجة الثالثة لكورونا خلال هذه الفترة.



وأضاف الحداد، لـ"الشروق"، أن هناك تزايد بالفعل في إصابات فيروس كورونا، وهذا الأمر لن يظهر من خلال الأعداد اليومية لبيان وزارة الصحة فقط، لأن هناك معامل خاصة كثيرة مصرح لها بالتحليل لفيروس كورونا، وهذه المعامل لا يتم احتساب التحاليل الخاصة بها في بيان الصحة.



وأشار الحداد إلى أنه يجب الحذر أيضا خلال شهر رمضان، من التجمعات والعزومات وزيارة الأقارب، وخاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مؤكدا أن زيارة هذه الفئات تمثل خطورة شديدة عليهم، خاصة اذا لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا.



وتابع الحداد أن شهر رمضان لا يقتصر فقط على الزيارات، بل هناك ما يسبق الشهر الكريم من التزاحم في المولات والأماكن العامة لشراء مستلزمات رمضان، وعدم الالتزام بالتباعد المطلوب منعا للعدوى، مشددا على خطورة مثل هذه التجمعات التي تنتشر من خلال العدوى بين فئة كبيرة من المواطنين.



وأشار الحداد إلى أن رئيس الجمهورية قد أعطى لأولياء الأمور الخيار في ذهاب أبنائهم للمدارس او الدراسة بشكل أونلاين، ولذلك فإن من اختار ذهابهم للمدارس لابد من التأكد أنه يلتزم تماما بإجراءات منع العدوى سواء للطلاب في المدارس أو بعد عودتهم للمنزل.



وأوضح الحداد أنه لابد من متابعة ولي الأمر للطالب وفي حالة تعب الطفل بأي مرض يتم عزله في المنزل وعدم ذهابه الي المدرسة حتى تمام التعافي، مشيرا إلى أن عدوى كورونا في الأطفال تتمثل في دور برد، أو مرض معوي وخاصة الإسهال، فإذا ظهر على الطلاب أي عرض مرضي وخاصة هذين العرضين يجب عزلهم على الفور.



وتابع الحداد أن هناك أطفال لا تظهر عليها أي أعراض عند إصابتها بفيروس كورونا، ولذلك فإن الإجراءات الاحترازية هي الأساس بضرورة التباعد وغسل الايدي بشكل مستمر في المدرسة أو تطهيرها، وفي المنزل عدم زيادة الأجداد نهائيا طوال فترة الدراسة، نظرا لخطورة العدوى من الأطفال.



من ناحية أخرى، وافق رئيس مجلس ادارة التأمين الصحي على منح جميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنی ( 1500 ج ) ومبلغ ( 1200 ج ) للمتعاقدين بنظام اليومية ونظام الساعات ( 6 ساعات يوميا فأكثر ) ( تحت السن وفوق السن )، وهذه المكافأة بمناسبة شهر رمضان المعظم خصما من موازنة الهينة للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، ووفقا لشروط منح المكافأة.