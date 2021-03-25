كوالكوم تخطط لإطلاق جهاز ألعاب محمول يعتمد على أندرويد

تخطط شركة "كوالكوم" الأمريكية، عملاق صناعة رقائق معالجات الهواتف الذكية وأشباه الموصلات، لإطلاق جهاز ألعاب محمول جديد يشبه كثيرا جهاز ألعاب "نينتيندو" الشهير، لكنه سيعتمد على نظام تشغيل "أندرويد".

وذكر موقع "أندرويد بوليس" التقني، أن جهاز الألعاب الجديد يسكون مشابها إلى حد كبير لجهاز "نينتيندو سويتش"، لكنه سيعتمد على إصدارة النظام القادمة "أندرويد 12"، وسيكون مزودا برقاقة معالج "سنابدراجون".

وأضاف، نقلا عن مصادر مطلعة على خطط الشركة، أن الجهاز الجديد سيكون مشابها في سمكه الهواتف الذكية، وسيكون مزودا بأدوات تحكم قابلة للانفصال من جانبيه الأيمن والأيسر.. مشيرا إلى أن الشركة تعتزم استخدام بطاريتها البالغ قدرتها 6000 ميلي أمبير/ساعة في الجهاز المزمع من أجل دعم تقنيتها للشحن الكهربائي السريع.