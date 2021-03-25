 إزالة 3 حالات تعدٍ بنطاق 3 مراكز في البحيرة - بوابة الشروق
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إزالة 3 حالات تعدٍ بنطاق 3 مراكز في البحيرة

غادة الدسونسى
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 3:12 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 3:12 م
أسفرت حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز أبو المطامير، وكوم حمادة، والمحمودية) عن إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 762 مترًا مربعًا، عبارة عن إزالة حالة تعدٍ على حرم الطريق بمساحة 320 مترًا بنطاق قرية الناصر بأبو المطامير
وإزالة حالة تعدٍ في المهد على الأرض الزراعية بمساحة 262 مترًا بمنطقة غرب الریاح الناصري بكوم حمادة، وإزالة حالة تعدٍ فى المهد بمساحة 180 مترًا بقرية فيشا بالمحمودية.

وشدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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