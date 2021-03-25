بوينج تستعد لتسليم طائرات طراز 787 دريملاينر بعد 5 أشهر من التوقف

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج تستعد لاستئناف تسليم طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر خلال الأسبوع الحالي منهية 5 أشهر من التوقف، حيث كان خبراء الشركة يبحثون عن أي عيوب هيكلية صغيرة في الطائرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه من المتوقع تسليم أول دفعة من الطائرات يوم الجمعة، حيث من المنتظر تسليم طائرتين أو ثلاث طائرات خلال الشهر الحالي.

يأتي استئناف تسليم هذه الطائرات ليخفف من حدة الغموض الذي أحاط بمستقبل أحدث طائرات الشركة الأمريكية. وكان توقف تسليم الطائرات قد أدى إلى زيادة الضغط على السيولة النقدية لدى بوينج مع تكدس أكثر من 80 طائرة من طراز دريملاينر في مصانع الشركة وفي مستودع صحراوي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت بوينج في بيان "مازلنا نتوقع استئناف تسليم طائرات 787 بنهاية مارس الحالي"، دون تحديد موعد دقيق لاستئناف التسليم، مضيفة "في الوقت نفسه سنواصل أخذ الوقت المطلوب وسنعدل خطط التسليم وفقا للحاجة".