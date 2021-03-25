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شركة جامودا الماليزية تتفق مع ولاية بينانج على تطوير جزيرة

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 1:45 م
اتفقت شركة الإنشاءات الماليزية العملاقة "جامودا" وحكومة ولاية بينانج على تطوير جزيرة في الولاية، وفقا لبيان للبورصة اليوم الخميس.

وأوضح البيان، أن الاتفاق يأتي ضمن خطة نقل رئيسية في بينانج.

وأعلنت الشركة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن تنفيذ المشروع سيتم بالاشتراك مع حكومة ولاية بينانج.

وذكرت الشركة أن وحدة "إس آر إس كونسورتيوم" التي تمتلك 60% منها ستؤسس شركة ذات أغراض خاصة لتملك 70% من الشركة التي ستتولى تطوير المشروع، في حين أن الجهة الممثلة لحكومة الولاية ستمتلك النسبة المتبقية البالغة 30% .

وأوضحت الشركة أنها ستمول حصتها بنقد خاص وقروض بنكية.

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