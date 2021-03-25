اعتقال شخص حاول تفجير طائرة في مطار نواكشوط بعد اقتحامها

اُعتقل شخص يحمل الجنسية الأمريكية حاول تفجير طائرة في مطار نواكشوط بعد اقتحامها، وذلك حسبما أفادته فضائية «BBC عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وكانت وكالة الأنباء الموريتانية قد أعلنت السيطرة، صباح اليوم الخميس، على رجل ادعى أنه أمريكي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع «آمبرير» تابعة للموريتانية للطيران على أرضية مطار نواكشوط الدولي أم التونسي.

ويدعي الشخص المذكور وجود مشكلة له مع موريتانيا. ‏وبحسب مصدر مطلع تحدث للوكالة الموريتانية للأنباء فقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة الكفيلة بإنهاء عملية الاختطاف وتأمين المكان.



