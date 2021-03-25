عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد ردة فعل عفوية لمسن من دولة بيرو بعد الحصول على لقاح كورونا، فالرجل البالغ من العمر 85 عامًا لم يتمالك نفسه ورقص فرحًا بعد تلقي التطعيم.

وقال خوسيه لويس ماكدو، إنه يطمح لحياة مديدة مليئة بالرقص، متابعًا: «أتوق لأن يكون اللقاح جيدًا، كل ما أريده هو أن أكون بصحة جيدة، وفي حالتي أحب أن أرفه عن نفسي بالتحدث مع الأصدقاء والبقاء مع العائلة، والذهاب إلى نوادي الرقص».

وكانت بيرو قد بدأت برنامج التطعيم في شهر فبراير الماضي، وأعطت الأولوية للأطقم الطبية والشرطة والجيش، إضافة إلى كبار السن الذين يبلغ عددهم نحو 5.3 مليون مواطن.