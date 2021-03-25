وزراء الداخلية العرب: حققنا عدة مكتسبات على صعيد بناء الصرح الأمني العربي

أكد الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه تم تحقيق عدة مكتسبات على صعيد بناء الصرح الأمني العربي من بينها إنشاء فريق من الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق جلسات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية وبدأت صباح اليوم بحضور الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الداخلية العرب.

وأوضح أن الحرص على عقد هذه الدورة عن طريق الاتصال المرئي إنما يترجم التصميم على تعزيز التعاون الأمني العربي والعزم على مواجهة التحديات التي تطرحها هذه الجائحة على الأمن العربي.

وتابع أن الأمانة العامة سعت إلى العمل على مواجهة تداعيات هذه الجائحة من خلال إجراءات عدة تمثلت أولا في عقد اجتماع تشاوري مع الدول الأعضاء ركَّز على انعكاسات الأزمة الصحية على الأمن، وكان مناسبة تبادلت من خلالها الدول الأعضاء التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في هذا المجال.

وأضاف أنه كانت هذه الجائحة محور نقاشات مستفيضة في مختلف المؤتمرات والاجتماعات سواء تلك التي عقدت في نطاق الأمانة العامة أو بالتعاون مع بعض الهيئات الإقليمية والدولية، حيث انصب الاهتمام على جوانب متعددة منها الأمن الصحي في المنافذ، والتعامل الأمني مع السياح للحيلولة دون انتشار الأوبئة والفيروسات، والحد من انتشار فيروس كورونا في المؤسسات العقابية والإصلاحية، واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية أثناء فترة الجائحة ودور أجهزة الأمن والحماية المدنية في مواجهة هذا الوباء، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي، وهو دور يجعل هذه الأجهزة ـ إلى جانب الطواقم الطبية - في صدارة المتدخلين ويفسر التضحيات الكبيرة بالأرواح التي بذلتها في سبيل ذلك.

وتابع أنه رغم التباطؤ الذي عرفته كل جوانب الحياة بسبب هذه الجائحة، فالدورة الأخيرة للمجلس حققت عدة مكتسبات على صعيد بناء الصرح الأمني العربي وخطت خطوات واسعة في مسيرته المظفرة من بينها إنشاء فريق من الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، حيث سيكون هذا الفريق آلية تنفيذية لتبادل المعلومات الذي نصت عليه المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، خاصة بعد حث مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري - في دوراته الثلاث الأخيرة - الدول الأعضاء على أن يكون تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية من خلال الأمانة العامة للمجلس، علاوة على التقارير الاستشرافية حول التهديدات الإرهابية التي سيقوم الفريق بإصدارها بصورة دورية، وهو ما سيسمح باتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة تلك التهديدات.

وفي سياق التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية، كانت الفترة الماضية حافلة بالأنشطة المشتركة التي مثلت قيمة مضافة للأجهزة الأمنية العربية، بما أتاحته من فرص للاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، انتظمت يوم 1 ديسمبر الماضي أول مائدة مستديرة تقنية أورو-عربية حول أمن الحدود بمشاركة مختلف الدول الأعضاء في المجلس وفي الاتحاد الأوروبي، وكانت فرصة لاستعراض آفاق التعاون الأوروبي العربي في أمن الحدود، وتبادل التجارب في مواجهة جائحة كوفيد 19.

وقد جاءت هذه المائدة المستديرة تمهيدا لمؤتمر أورو-عربي رفيع المستوى حول أمن الحدود من المتوقع أن ينعقد في الخريف المقبل.

وأعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شكره إلى الفريـق أول شـرطة حقـوقي عز الدين الشيخ علي وزير الداخلية في جمهورية السودان رئيس الدورة المنصرمة للمجلس، على رعايته الكريمة للأمانة العامة ومتابعته الحثيثة لأعمالها، واثقاً من أن رئاسة الفريق أول ركن عثمان علي فرهود الغانمي، وزير الداخلية في جمهورية العراق، للدورة الثامنة والثلاثين ستعطي دفعاً قوياً للتعاون الأمني العربي.