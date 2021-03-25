تقرير يرصد أفضل المواقع في المجالات المختلفة

تضمن شبكات الانترنت العربية العديد من المواقع الهامة والتي تقدم معلومات موثوقة في جميع المجالات التقنية والمعرفية والتخصصات العلمية وكذلك من أجل إثراء وثقافة الشعوب العربية والاجنبية وفي تقرير جريدة "الوفد" نرصد أهم المواقع على الساحة وكذلك المواقع النأشئة.

حيث أصبحت الاجيال الصاعدة تأخذ شبكة الانترنت كمصدر رئيسي للمعلومة في جميع المجالات التعليمية والثقافية والمعرفية حيث نحتاج وبشدّة في هذه الحالة توثيق المعلومة من مصادر خاصة ونعتمد في مقالنا الحالى أهم تِلك المواقع العامة توثيق المعلومة.

حيث أصبحت الشفافيّة والمصدقية مطلبًا قويًا وخصوصًا بعد ازدحام الإنترنت بمصادر غير صحيحة وفيما يعتبر سنتحدث بشكل مختصر عن أهم تِلك المواقع.

اسماء أفضل المواقع العربية العامة لتوسيع آفاق معرفتك :

موقع فكرة:

يعتبر موقع فكرة ( بالإنجليزية: Fekera )واحد من أهم المواقع التي حددّت منذ بداية إنطلاقها هدفًا أمامها وهو الموثقية والمرجعية حيث أصبح مرجع أول للمحتوى العربي الرقمي على الانترنت في عديد من المجالات المختلفة حيث من خلال تصفحنا للموقع لاحظنا يعرض الموقع المقالات بطريقة سهلة وجميلة.

حيث تم تأسيس الموقع عام 2017 على يد المهندس خالد عبد المالك وهو درس هندسة الميكانيكا وهذا ما ساعدة في تطوير افكار جديدة وهذا ما جعل يزوره شهريّاً أكثر من 10 مليون مستخدم فريد.

حيث وجدنا كوكبة من المقالات الإسلامية وكذلك التعليمية والطبية بالاضافة الي المقالات الخاصة بالمرأة والخدمات الحكومية والأسرة العربية خصوصًا الطفل والمرأة.

ووجدنا أيضًا مقالات خاصة بخدمات البنوك والمال والاعمال ودليل الادوية من خلال رشتة خاصة بكل الادوية بالاضافة الى خدمات شركات الاتصال والتقنية.

وابحرنا داخل مجتمع التعليم في الموقع وجدنا شروحات خاصة بالدروس واجابات على الاسئلة في المناهج السعودية والمصرية والاردنية والفلسطينية ووجدنا قواعد نوحية وتعلم للغات الاجنبية بالاضافة الى قوانين ونظريات ومواضيع تعبير وإذاعات مدرسية.

ولاحظنا ايضًا اهتمام الموقع بقسم تردد القنوات حيث وجدنا الكثير تقريبًا جميع ترددات القنوات حيث كتبنا على جوجل على سبيل المثال تردد قناة الحياة وجدنا الموقع متصدر البحث.

موقع رؤية:

يعتبر موقع رؤية ( بالإنجليزية: Roy2a)واحد من أهم المواقع الناشئة حيث لاحظنا تأسيس الموقع في بداية عام 2020 ولكن وجدنا الموقع ملئ بالمقالات الجميلة والفعالة من خلال القسم القسم الديني وقسم الادعية الاسلامية وكوبة جميلة من المقالات الحصرية.

حيث ابحرنا داخل قسم تفسير الاحلام وجدنا على الفور اكثر من 3000 مقال خاص بتفسير الاحلام حيث وجدنا تفسير الاحلام بالحروف من خلال مراجع مهمة وفعالة حيث لاحظنا اعتماد الموقع على كتاب تفسير الاحلام الكبير لابن سيرين.

ويضم القسم الديني ايضًا قسم الادعية والاحاديث النبوية الصحيحة وكذلك الايات القرانية والقصص الاسلامية.

بالاضافة الى قسم الصور الذي يضم عدد كبير من المقالات مثل صور مناظر طبيعية وصور خلفيات للموبايل بالأضافة الى صور ديكورات وصور ازياء وملابس نسائية خاصة بالازياء والموضة.

بالاضافة الى مواضيع خاصة بالمرأة الحامل والجنين ورعاية الطفل والرضعة ومقالات خاصة بالحياة الزوجية ومواضيع تهم الأسرة العربية والمصرية.

وقسم الادب والحكم والخواطر بالاضافة الى الروايات والقصص مع مجموعة من العبارات والاقوال.

واقسام خاصة بالمال والاعمال ودراسة الجدوى للمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتداول العملات والمقالات الخاصة بالسيارات والنباتات ومقالات خاصة بالسياحة والسفر.

موقع موضوع دوت كوم :

حيث يعتبر موقع موضوع دوت كوم (بالإنجليزية: Mawdoo3)‏ هو موقع ويب عربي شامل ينشر مقالاته بلغة الضاد ويعتبر من أكبر المواقع العربية ، ويستخدم نظام الويكي، حيث تم تأسيس الموقع عام 2010 على يد محمد جبر ورامي القواسمي كمبادرة حازت وقتها على المركز الأوَّل في جائزة المَلكة رَانِيا الوَطنيَّة للرِّيَادَة عن فئة الجامعات والأكاديميِّين لعام 2011.

كما أنه يقدم موقع موضوع دوت كوم المحتوىً العربيّ بطريقة سلسلة وجميلة بالاضافة انه أصبح مرجع مهم للمحتوى العربيالرقمي على الانترنت ، وهذا ما جعله أوّل موقع عربي في العالم يزوره شهريّاً أكثر من 42 مليون مستخدم فريد.