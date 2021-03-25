السفارة المصرية بالجزائر تحتفل بيوم المرأة المصرية

أقامت السفارة المصرية بالجزائر اليوم حفل استقبال بمناسبة يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس من كل عام، حضره عدد كبير من الدبلوماسيات العرب والأجانب من أعضاء السلك الدبلوماسي بالجزائر.



وخلال الحفل الذي أقيم بمقر السفارة المصرية بالجزائر العاصمة تم استعراض كفاح المرأة المصرية ونضالها السياسي والاجتماع منذ ثورة 1919 وسقوط أول شهيدة للنضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني، والمواد المتعلقة بحقوق المرأة في الدساتير المصرية المختلفة، وصولا للمكانة المرموقة التي حققتها المرأة المصرية اليوم باعتلائها المنصات البرلمانية والقضائية وشغلها أرفع المناصب السياسية والدبلوماسية.



وهنأ السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر في كلمته خلال الاحتفال المرأة المصرية بيومها متمنيا لها المزيد من التقدم والرقي.



حضر الاحتفال المستشار هاني ديمتري نائب السفير، والسيدة منة الله سولية السكرتير الثاني بالسفارة ومحمد علاء السكرتير الثالث بالسفارة.