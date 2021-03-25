الصدر ينتقد استعراضا عسكريا لجماعة مسلحة عراقية في بغداد

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انتقد الزعيم العراقي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، قيام مليشيا مسلحة بتنظيم استعراض عسكري في شوارع بغداد، ووصفه بأنه "كسر لهيبة الدولة".

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الجهة التي قامت بالاستعراض كانت تنتمي إلى الحشد الشعبي وعلى الحشد معاقبتها وعلى الحكومة الحيلولة لعدم وقوعها مرة أخرى".

وأضاف أن "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض ولعل تلك المليشيا تظن أنها ستنال تعاطف الشعب معها".

وطالب الصدر بـ"عدم كسر هيبة الدولة وأن هذا الاستعراض لم يكن بالتنسيق مع الدولة".

وأفاد شهود عيان اليوم، بأن مجاميع كبيرة من جماعة تسمى "ربع الله" الشيعية المسلحة خرجت في استعراض عسكري في عدد من الشوارع الرئيسية في بغداد للمطالبة بإقرار الموازنة الاتحادية وتعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، أن هذه المجاميع كانت تحمل السلاح وترتدي اللثام الأسود وطافت شوارع محمد القاسم وشارع فلسطين والدورة في بغداد.

وبحسب الشهود، فإن القوات العراقية والأجهزة الأمنية لم تتدخل لمنع مواكب الاستعراض العسكري المسلح.