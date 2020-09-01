 أستراليا: نزوح 200 ألف شخص في ولاية نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات - بوابة الشروق
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أستراليا: نزوح 200 ألف شخص في ولاية نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 7:13 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 7:13 ص

 لا يزال نحو 20 ألف شخص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية غير قادرين على العودة إلى منازلهم اليوم الخميس، بعد إجلائهم خلال أزمة الفيضانات التي تجتاح الولاية حاليا.

وبعد أيام من الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية، خفت حدة الأمطار وأصبحت الأجواء صافية في أجزاء من نيو ساوث ويلز أمس الأربعاء، لكن السلطات حذرت من أن بعض المناطق لا تزال معرضة للخطر.

ويُعتقد أن معظم شبكات الأنهار قد بلغت ذروتها فى نيو ساوث ويلز، وفقا لما ذكرته رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان فى مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس .

ولكن تدفقات و تيارات مياه الفيضانات لا تزال قوية، وحثت بيريجيكليان السكان على البقاء بالخارج.

وقالت بيريجيكليان إن نحو 3 آلاف شخص عادوا إلى منازلهم أمس الأربعاء ، غير أنه مازال هناك 20 ألفا تم إجلاؤهم ومازال عشرات الآلاف في حالة تأهب تحسبا لأوامر الإخلاء .

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