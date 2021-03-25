 ألمانيا: ليبيا ستتلقى 300 ألف جرعة من لقاح كورونا نهاية مايو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا: ليبيا ستتلقى 300 ألف جرعة من لقاح كورونا نهاية مايو

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 6:13 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 6:13 م

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن ليبيا ستتلقى 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته بوابة (الوسط) الليبية - أن هذه العملية ستجري في إطار مبادرة (كوفاكس)، التي يقودها الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI) والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (جافي) ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الفيدرالية في برلين قامت بتمويل النظام الصحي الليبي بمبلغ إضافي قدره 9.5 مليون يورو في عام 2020 .


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