الأمم المتحدة: تداعيات كورونا قد تؤدي لضياع ثمار عِقد من التنمية

حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من شأنها أن تؤدي إلى تزايد انعدام المساواة في العالم بالنظر إلى تلاشي مكاسب التنمية لملايين الأشخاص في البلدان الفقيرة.

ويشير تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2021 إلى أن الاقتصاد العالمي شهد أسوء حاجة انكماش منذ 90 عاما، مع تأثر المجتمعات الاكثر هشاشة بصورة اكبر من غيرها. ويقدر عدد الوظائف التي فقدت بنحو ١١٤ مليون وظيفة وسقوط ١٢٠ مليون شخص اضافي تحت براثن الفقر المدجع.

وأكدت التقرير - الذي عرضت اليوم امينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) من نيويورك - الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل منع ضياع مكتسبات عِقد من التنمية بالنسبة للعديد من الدول.

ودعت أكثر من ٦٠ وكالة دولية - عبر التقرير - من أجل توفير التمويل اللازم؛ للحد من حالات انعدام المساواة بين الافراد والدول، والتوجه نحو إعادة البناء بصورة افضل واكثر قدرة على الصمود في مواجهة الازمات والكوارث.

كما أكدت أمينة محمد الحاجة إلى تغيير قواعد اللعبة، لأن العودة إلى نفس القواعد التي جرى تبنيها قبل أزمة كورونا؛ سيقود العالم إلى نفس النتائج من انعدام المساواة وضياع مكتسبات التنمية المستدامة.