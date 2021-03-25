ارتفاع أسعار النفط في ختام التعاملات الأمريكية

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء بعد شحوط ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس بمصر مما أثار المخاوف من اضطراب إمدادات النفط الخام في الأسواق.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 42ر3 دولار أي بنسبة 9ر5% إلى 18ر61 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 2ر6% أمس.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية صباح اليوم ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام بمقدار 9ر1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 مارس الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 900 ألف برميل.

كما ارتفع مخزون البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 200 ألف برميل تقريبا، وارتفع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 8ر3 مليون برميل.