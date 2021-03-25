 بايدن يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 - بوابة الشروق
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بايدن يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024

بايدن - ارشيفية
بايدن - ارشيفية

نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 9:10 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 9:10 م
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2024، لافتًا إلى أنه لا يعلم بعد من سيكون منافسه من الحزب الجمهوري.

وحول العلاقات مع الصين، أكد بايدن، أن نظيره الصيني، تشي جينج بينج، "ليس ديمقراطيا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لمواجهة مع بكين، وذلك بحسب ما ذكره موقع
"العربية.نت" الإخباري.

وأكد باين في مؤتمر صحفي، أنه "ستكون هناك منافسة حادة مع الصين ولكن وفقا للقوانين وسنتعامل مع الصين عبر الاستثمار في العلوم الأمريكية".وأضاف "علينا أن نزيد استثماراتنا لمنافسة الصين.. لقد أبلغت الرئيس الصيني بشكل واضح أن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة".وتابع "الرئيس الصيني ليس ديمقراطيا لكنه ذكي ونحن لا نسعى للمواجهة معهم".

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