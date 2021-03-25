السعودية: تراجع قيمة الصادرات غير النفطية 5% في فبراير إلى 15 مليار ريال

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الخميس، عن وصول قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى 15 مليار ريال في فبراير 2021، مقارنة بـ 16 مليار ريال في الشهر السابق له وبنسبة تراجع 5% على أساس شهري، ومقابل 16 مليار ريال في فبراير 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن "حجم الصادرات غير النفطية استقر في فبراير عند8ر4 مليون طن وهو الرقم نفسه المحقق في يناير، بينما تراجع وبنسبة 8% مقارنة بحجم الصادرات في فبراير 2020 والبالغ 2ر5 مليون طن".

واستحوذ قطاع البتروكيماويات على الحصة الأكبر من الصادرات وبنسبة 03ر62%، تلاه قطاع السيارات بنسبة 02ر10% وقطاع مواد البناء بنسبة 71ر5% لتستحوذ القطاعات الثلاثة على ما مجموعه 8ر77% من إجمالي الصادرات.

وبلغ عدد الدول المصدر لها في فبراير 149 دولة وكانت الصين أعلى وجهات التصدير بقيمة 4ر2 مليار ريال، والهند 1ر1 مليار ريال، ثم البحرين مليار ريال، والإمارات 900 مليون ريال.

وجاء البولي بروبلين على رأس الصادرات وبقيمة 61ر1 مليار ريال، والألمنيوم غير المشغول بـ 22ر0 مليار ريال، ثم التمور بـ 12ر0 مليار ريال.