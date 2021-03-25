 محافظ الإسكندرية لموقع انهيار سقف عقار بمحرم بك ويكلف الأجهزة المعنية بالتعامل مع الحادث - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية لموقع انهيار سقف عقار بمحرم بك ويكلف الأجهزة المعنية بالتعامل مع الحادث

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 9:27 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 9:27 م

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى موقع حادث انهيار سقف عقار قديم مكون من 3 أدوار بمنطقة شجرة الدر- غربال محرم بك بنطاق حى وسط، حيث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر.

وكلف محافظ الإسكندرية بمعاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط العقار، وعمل تقرير نهائي لتحديد وضع العقار، والإزالة الفورية للأجزاء الخطرة منه، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث تم فصل جميع المرافق عن العقار، والإخلاء الإداري الفوري له من السكان دون نقل منقولاتهم، وذلك كإجراء احترازي، حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع تبعيات للحادث، معلنا رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

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