 محافظ الجيزة يخصص وحدة سكنية لمواطنة بمركز ومدينة أوسيم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الجيزة يخصص وحدة سكنية لمواطنة بمركز ومدينة أوسيم

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 12:09 م

قرر أحمد راشد محافظ الجيزة تخصيص وحدة سكنية للسيدة صباح أبو العلا من مواطني مركز ومدينة أوسيم بدلا من وحدتها السكنية التي تم اخلاءها وذلك في إطار حرص المحافظة على الوقوف بجانب المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

 

جاء قرار محافظ الجيزة خلال الاجتماع الدوري للإسكان الاقتصادي والذي ترأسه المحافظ بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، هند عبد الحليم نائبة المحافظ لشئون تنمية المجتمع، علاء بدران السكرتير العام، المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، تامر أبو النجا المشرف العام على الأحياء.

 

وأكد المحافظ أن الدولة لن تتواني عن الوقوف بجانب مواطنيها وتقديم يد العون لهم وتوفير حياة كريمة.

 


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