استطلاع: ثلث الدنماركيين لا يريدون لقاح أسترازينيكا

يرفض ثلث الدنماركيين لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا إذا تم طرحه، وفقا لاستطلاع أجري لصالح محطة "تي.في 2".

وكانت الدنمارك من بين أوائل الدول في أوروبا التي علقت استخدام اللقاح بسبب مخاوف من أنه قد يكون مرتبطًا بجلطات دموية، على الرغم من تأكيدات وكالة الأدوية الأوروبية بأن المنتج آمن وفعال.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه من المتوقع أن تقدم الدنمارك تحديثًا لموقفها من لقاح أسترازينيكا في إحاطة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1053 شخصا ، أن 52% من المستطلع آرائهم سوف يقبلون لقاح أسترازينيكا، في حين أن 33% سوف يرفضونه وأعرب 15% إما عن ترددهم أو عدم تكوين رأي.

وعند الاختيار بين لقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر، قال 61% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يفضلون الأخير، بينما لم يقل أي منهم أنهم يفضلون الأول، وفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة ميجافون.