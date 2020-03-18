قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن موسم الإقرارات الضريبية مختلف هذا العام عما كان سابقًا، نظرًا لأن القانون ألزم المجتمع الضريبي والممولين كافة بتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

وأضاف عبدالسلام، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن مسألة حدوث مشكلات عند تقديم الإقرارات الضريبية واردة، نظرًا لجدة الأمر على الممول، متابعًا: «متواصلون باستمرار مع المجتمع الضريبي بأكثر من وسيلة للتسهيل على الممولين».

وناشد الممولين الذهاب إلى المأمورية التابع لها حال مواجهة أية مشكلة، قائلًا إن العمل مستمر على مدار الأسبوع من السبت للخميس من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، إضافة إلى أنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل عبر الرقم 16395.

ولفت إلى عقد ندوات تثقيفية على أكثر من مستوى، موضحًا أن منظومة الإقرارات الضريبية الجديدة تم ميكنة 16 عملية ضريبية من خلالها بعدد 64 إجراءً، لتتم بشكل إلكتروني بدلًا من الورقي، وذلك بجانب المنظومة القديمة.

وكانت أكدت مصلحة الضرائب المصرية استمرارها في تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وذلك أون لاين يوميًا؛ تيسيرًا على الممولين للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً سواء على المنظومة الحالية أو الجديدة وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.

https://www.facebook.com/watch/?v=2571237326503477