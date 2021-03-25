مزاد بلندن يبيع طلب توظيف ستيف جوبز بقيمة 162 ألف جنية استرليني

بيع طلب توظيف مكتوب بخط اليد لمؤسس شركة ابل "ستيف جوبز" كان قد تقدم به فى عام 1973 وهو فى عمر ال 18 عاما، بقيمة 162 الف جنية استرلينى.

وكانت دار مزادات /كارتيرفيلدز/ الانجليزية قد أعلنت عن بيع هذا الطلب فى مزاد علنىي استمر فى الفترة من 24 فبراير وحتى 24 مارس الجاري .

و وصفت دار المزادات هذه الوثيقة بانها تعد الأولى التى تقدم بها جوبز للحصول على وظيفة بأن ترك الدراسة بجامعة رييد بولاية اوريغون الامريكية، وذلك قبل عام من التحاقه بمؤسسة "اتارى" حيث التقى هناك بشريكه فى تاسيس شركة ابل "ستيف ووزنياك ".

واشارت الى انه ليست المرة الاولى التى يتم فيها بيع هذا الطلب حيث تم بيعه سابقا فى مزاد كبير واشتراه احد رجال الاعمال العاملين بمجال التكنولوجيا فى عام 2018.