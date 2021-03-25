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اليوم.. عرض «رسالة لوالدي» بساحة الأوبرا ضمن الأفلام الفائزة بالمهرجان القومي للسينما

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
أ ش أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 5:07 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 5:07 ص

يعرض الفيلم التسجيلي القصير "رسالة لوالدي"، في مركز الإبداع الفني بساحة أوبرا القاهرة، اليوم الخميس، ضمن عروض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة ال"23"من المهرجان القومي للسينما، والتي أقيمت تحت عنوان"نسيم الروح".
وفاز فيلم"رسالة لوالدي" بجائزة أفضل فيلم تسجيلي فئة الأفلام"حتى 15 دقيقة"، بالدورة ال"23 " من المهرجان القومي للسينما التي اختتمت فعالياته أمس بمسرح الجمهورية بالأوبرا، وسبق وحصل الفيلم أيضا على تنويه خاص من مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية في دورته ال"13".
"رسالة لوالدي" فيلم تسجيلي مستقل تم إنتاجه في عام 2018، سيناريو وإخراج لؤي جلال، وتدور أحداثه في مدة 15 دقيقة حول معاناة امرأة في السابعة والعشرين من عمرها أجبرها والديها على الزواج مبكرا قبل إتمامها سن البلوغ وهى في سن 12 سنه.

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