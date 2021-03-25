التحالف الدولي يستعرض إنجازاته ضد داعش خلال عامين بسوريا

كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي أبرز الإنجازات التي حققها على مدى العامين السابقين من نشاطه في سوريا، بما يشمل القضاء على الزعيم السابق للتنظيم أبو بكر البغدادي.

وذكر التحالف، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس "أنه قبل عامين، خسر داعش المعركة في الباغوز، ما يعني أن التنظيم الإرهابي لم يعد يسيطر على الأراضي في سوريا".. مضيفا أن التحالف تمكن خلال تلك الفترة الزمنية من طرد داعش من الباغوز آخر معقل لهم في سوريا، ضمن أبرز الإنجازات.

ولفت إلى أن عمليات مكافحة داعش واصلت استهداف خلايا التنظيم في خطوة تهدف للقضاء على مخلفاته بشكل نهائي، مؤكدا أن عمليات إزالة الألغام من أبرز الإنجازات التي حققها التحالف، لا سيما وأنها جعلت المناطق أكثر أمانا للمدنيين.

وأشار التحالف إلى أن أكثر من 65% من النازحين عادوا إلى بيوتهم بفضل عمليات التحالف، لافتا إلى عودة الحياة إلى الأسواق في منطقة شمالي شرقي سوريا، بالإضافة إلى مباشرة عملية إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية في المناطق المتضررة.