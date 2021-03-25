بلغاريا تسجل 4375 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البلغارية، اليوم الخميس، تسجيل 4 آلاف و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية -في بيانها اليومي- أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 17 ألفا و120 فحصا طبيا للكشف عن الجائحة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني.

كما سجلت بلغاريا 106 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و474 حالة وفاة.

وذكرت وكالة "صوفيا" أن إجمالي عدد المرضى المصابين بالفيروس ويتلقون العلاج بالمستشفيات يبلغ 9000 مريضا، من بينهم 743 مريضا في وحدات الرعاية المركزة

فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 242 ألفا و311 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات أيضا إلى أن 12 ألفا و504 أشخاص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل عدد المواطنين في بلغاريا الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح إلى 79 ألفا و977 شخصا.