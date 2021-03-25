الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والمواصلات

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بحث وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة، اليوم الخميس، مع نظيره العراقي ناصر شبلي، تسهيل حركة النقل بين البلدين الشقيقين.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، بحث الوزيران على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية العراقية المشتركة، شؤون النقل ذات الاهتمام المشترك، مؤكدان ضرورة تذليل الصعوبات والعقبات كافة التي تواجه القطاع بما يلبي مخرجات اللقاءات الثلاثية التي تعكف المملكة على احتضانها مع الجانبين المصري والعراقي.

وتهدف اللقاءات إلى إيجاد الصيغ الناجعة من أجل تسهيل عملية الربط المشترك بمنظومة نقل متطورة من شأنها تسهيل حركة انسياب البضائع والركاب بين الأردن ومصر والعراق.

وشدد الوزير الأردني على روح الأخوة ومتانة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، واستعرض الوزيران الآليات الكفيلة لتسهيل حركة النقل والتنقل بين البلدين الشقيقين بما يسهل حركة البضائع ويدعم الاقتصاد المشترك.