فرج عامر: الخطيب لم يطلب التعاقد مع حسام حسن

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كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، التعاقد مع حسام حسن، نجم وهداف الفريق من أجل ضمه في الموسم المقبل.

ورد فرج عامر على سؤاله عن حقيقة طلب محمود الخطيب التعاقد مع حسام حسن، قائلاً: «أقسم بالله لم يحدث، ومحمود الخطيب لم يطلب أي لاعب من سموحة».

وأضاف رئيس سموحة تصريحاته عبر شاشة قناة «الشمس»: «حسام حسن مستمر حتى نهاية الموسم واللاعب لن يذهب للأهلي، اللاعب سينتقل لنادي مصر آخر».

وأتم: «الأهلي له الأولوية في التعاقد مع حسام حسن بشرط تقديم عرضًا يساوي العرض المقدم له».

ويتصدر حسام حسن ترتيب هدافي الدوري برصيد 8 أهداف متفوقًا على كل من يوسف أوباما لاعب الزمالك وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش.