ترغب الكثير من النساء في تنظيف وحدات التخرين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لأن هذا الشهر يحتاج إلى مخزون من نوع آخر من الأطعمة والمكسرات والأشياء الأخرى، لكن يعتبر تنظيف وحدات التخزين من أصعب المهام التي يمكن القيام بها.

ونشر موقع "لايف ستوراج"، مجموعة من الخطوات التي يمكن أن توضح كيفية تنظيف وحدة التخزين والتخلص من القمامة غير المرغوب فيها بسرعة.

• جرد محتويات وحدة التخزين

أول شيء يجب فعله، هو فحص الوحدة وإجراء جرد لما بداخلها، وذلك عن طريق تدوين بعض العناصر الكبيرة التي يمكن رؤيتها على الفور، ثم توفير مساحة مفتوحة داخل الوحدة أو خارجها، خاصة إذا كانت المساحة محدودة، وذلك لكي يكون منطقة المعالجة الخاصة بالوحدة.

• الفرز

يجب فرز الأشياء إلى فئات مثل تلك التي يجب الاحتفاظ بها، والتي يجب التخلص منها، وذلك عن طريق استخدام صندوقين فارغين أحدهما للحفظ والآخر للمهملات.

• التنظيف

في البداية، يجب استخدام قطعة قماش جافة للتخلص من بواقي الأطعمة والأتربة، ثم استخدام منظف يتماشى مع نوع السطح في المطبخ، ورش مبيد أو طارد للحشرات، وترك السطح لمدة يوم أو اثنين، وذلك للتخلص من روائح المبيد الحشري، وتجنب الإصابة بتسمم الأطعمة.

• التحضير لفرش مواد التخزين الجديدة

يجب فرش ورق مقوي أو مفرش للمطبخ داخل وحدات التخزين، وذلك للحفاظ على المواد المخزنة من الرطوبة، ويفضل أيضا تخزين مواد غذائية تتناسب مع الاستخدام اليومي، وعدم الإفراط في التخزين.