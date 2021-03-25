الكرملين: روسيا لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن بلاده لا تقبل التدخل في شؤونها ولا النهج الرامي لاحتوائها .

وقال بيسكوف - خلال إحاطة صحفية اليوم الخميس - :"هناك نهج يهدف لاحتواء وقمع روسيا، وهو نهج دائم وواضح للعيان"، مشيرا إلى أن بلاده لا تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية :" تعلمون أن روسيا لن تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية، ولم تفعل ذلك أبدا، وتقف دائما ضد حدوث هذا الأمر".

وتابع :" نحن نثمن التبادل الثقافي والمدني وما إلى ذلك، ولكن ليس بطريقة يفرضون بها قيمهم علينا، تلك القيم التي تعتبر في بلدنا غير قانونية".. وامتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن ذكر أي قيم يدور الحديث، عندما طلب منه الصحفيون ذلك.