 الكرملين: روسيا لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية - بوابة الشروق
الخميس 25 مارس 2021 2:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الكرملين: روسيا لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 2:36 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 2:36 م

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن بلاده لا تقبل التدخل في شؤونها ولا النهج الرامي لاحتوائها .

وقال بيسكوف - خلال إحاطة صحفية اليوم الخميس - :"هناك نهج يهدف لاحتواء وقمع روسيا، وهو نهج دائم وواضح للعيان"، مشيرا إلى أن بلاده لا تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية :" تعلمون أن روسيا لن تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية، ولم تفعل ذلك أبدا، وتقف دائما ضد حدوث هذا الأمر".

وتابع :" نحن نثمن التبادل الثقافي والمدني وما إلى ذلك، ولكن ليس بطريقة يفرضون بها قيمهم علينا، تلك القيم التي تعتبر في بلدنا غير قانونية".. وامتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن ذكر أي قيم يدور الحديث، عندما طلب منه الصحفيون ذلك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك