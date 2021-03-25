 تايلاند تستهدف التوقف عن إنتاج سيارات الوقود التقليدي بحلول 2035 - بوابة الشروق
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تايلاند تستهدف التوقف عن إنتاج سيارات الوقود التقليدي بحلول 2035

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 10:46 ص

قال نائب رئيس وزراء تايلاند سوباتانابونج بونيميتشاو إن بلاده تستهدف وقف إنتاج سيارات الوقود التقليدي وأن تكون السيارات الكهربائية 10% من إجمالي إنتاج البلاد من السيارات بحلول 2035 وهو موعد أقرب بخمس سنوات عن الموعد المستهدف السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوباتانابونج القول للصحفيين بعد اجتماع للجنة الوطنية للجيل الجديد من السيارات في تايلاند القول إنه بحلول 2030 ستمثل السيارات الكهربائية 50% من إجمالي إنتاج السيارات في تايلاند، في حين كان المستهدف السابق خلال الفترة نفسها 30% فقط.

يذكر أن تايلاند تعتبر مركزا رئيسيا لشركات صناعة السيارات اليابانية تويوتا ونيسان وميتسوبيشي بغرض التصدير.

وتساهم صناعة السيارات بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي لتايلاند.

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