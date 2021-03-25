تونس:عريضة سحب الثقة من الغنوشي تقترب من جمع الإمضاءات المطلوبة لتنحيته من رئاسة البرلمان

قال نواب في البرلمان التونسي اليوم الخميس إن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي باتت في مراحلها الأخيرة مع تجميع غالبية الإمضاءات المطلوبة.



وقال النائب زهير المغزاوي أمين عام حزب حركة الشعب وعضو الكتلة الديمقراطية في البرلمان التي تضم أطيافا من المعارضة، إن جمع الإمضاءات يسير بثبات وسيجري ايداع العريضة قريبا بمكتب المجلس.



وفي حين يتطلب ايداع العريضة امضاءات ثلث نواب البرلمان أي 73 نائبا فإن الأحزاب الداعمة لتنحي زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي من منصبه تريد ضمان 109 أصوات، وهي الأغلبية المطلقة التي تحتاجها عند التصويت لسحب الثقة من رئيس البرلمان.



وقال المغزاوي في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لا نريد خوض معركة خاسرة. نريدها أن تكون معركة رابحة وأن نضع ضمانات لنتفادى ما حصل في المرة الماضية عندما حصلت ضغوط وتراجع نواب في التصويت".



وفشلت المعارضة في محاولة اولى لسحب الثقة من زعيم حزب حركة النهضة الفائزة في انتخابات 2019 لأنها لن تتوصل الى تحصيل الأغلبية المطلقة في التصويت الذي جرى في جلسة عامة في يوليو عام 2020.



وتتهم الأحزاب الداعمة للعريضة الغنوشي (79 عاما) بالفشل في إدارة الجلسات في ظل التوتر المستمر بين الكتل البرلمانية ولا سيما الصراعات المتكررة بين حزبه حركة النهضة وحليفه "ائتلاف الكرامة" من جهة، والحزب الدستوري الحر من جهة ثانية.



وتسبب ذلك في تعطيل متواتر للجلسات العامة وعمل اللجان.



وقال المغزاوي "سحب الثقة ليس نكاية في الغنوشي ولكنه فشل في إدارة المجلس. ليست لدينا شروط للشخصية المعوضة ولكن نسعى لأن تكون شخصية توافقية قادرة على تسيير البرلمان".



وقال النائب هشام العجبوني عن حزب التيار الديمقراطي العضو في الكتلة الديمقراطية، إن عريضة سحب الثقة بلغت مراحلها النهائية قبل إيداعها بمكتب مجلس البرلمان مع جمع 104 إمضاءات حتى اليوم.