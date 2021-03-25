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ولاية فرجينيا الأمريكية تلغي عقوبة الإعدام في تحول تاريخي

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 7:31 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 7:31 ص

ألغت ولاية فرجينيا الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبة الإعدام، لتصبح أول ولاية في الجنوب، والثالثة والعشرين في عموم الولايات المتحدة التي تحظر عقوبة الإعدام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمثل توقيع الحاكم الديمقراطي رالف نورثام على التشريع، الذي تمت الموافقة عليه الشهر الماضي، تحولا تاريخيا في الولاية، التي أعدمت عددا من السجناء يفوق أي ولاية أخرى، باستثناء تكساس، منذ عودة عقوبة الإعدام الحديثة عام 1976، وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام.

وقال نورثام خلال مراسم أقيمت بمركز جرينزفيل الإصلاحي في جارات، والذي يضم غرفة الإعدام في الولاية: " توقيع هذا القانون الجديد هو الإجراء الصحيح الذي يتعين القيام به".

وأضاف : "إن فعل ذلك من قبيل الأخلاق".

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