تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.



وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 25 مارس 2021 ، والتي جاء في مقدمتها:



وزير المالية: انخفاض العجز الكلي لـ3. 6% خلال النصف الأول من 2020-2021

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة حققت للعام الثالث علي التوالي فائضا أوليا بلغ نحو ١٤ مليار جنيه تمثل ٢٪ من الناتج المحلي، الأمر الذي ساهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مقابل 3.8٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب بيان للوزارة اليوم.



32.3 % زيادة في الإنفاق على المنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي الجاري

ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 32.3% ليسجل 100 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما شهد النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفاعا في الإنفاق على الاستثمارات العامة، حيث ارتفع بنسبة 59.3%، ليسجل 102 مليار جنيه، وذلك وفقا لتقرير النصف السنوي التي صدر عن وزارة المالية اليوم.



المالية: 20% زيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بداية من أول يوليو المقبل

وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة ٢٠٪ بتكلفة سنوية ٦٠ مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، ودعم بدلات «إعانة البطالة» للصحفيين «المتعطلين»، بعشرين مليون جنيه، بتكلفة إجمالية ٩٠ مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.



التنمية المحلية: 2.8 مليون طلب للتصالح بمخالفات البناء في المحافظات

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن إجمالي عدد طلبات التصالح من المواطنين على مخالفات البناء بالمحافظات بلغت 2 مليون و784 ألف طلب، موضحًا أن موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهي نهاية الشهر الجاري، على أن يسدد المتقدم 40% كجدية تصالح خلال نفس الشهر.



انخفاض الدولار قرشين خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم قرشين ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، كما انخفض في البنك التجاري الدولي ليسجل 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.

وتراجعت العملة الخضراء قرشين أيضا في البنك العربي الأفريقي ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.



المشاط: لدينا 34 مشروعا في مجال الابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن المحفظة الجارية للوزارة تضم 34 مشروعًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 13 من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصة هائلة لتطوير آليات سوق العمل في ظل صعود المبتكرين ورواد الاعمال لاسيما في قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وذلك وفقا لبيان وزراة التعاون اليوم.



غرامة التأخير تصل لـ2 مليون جنيه.. 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن على الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، مشددا على أنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لبيان المصلحة اليوم.



البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر الموقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 10.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والطرح الثاني بقيمة 7.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.



تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 19 سفينة، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 662 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب ولبنان.