واشنطن ترحب بالسماح لأربع سفن وقود تجارية بدخول ميناء الحديدة اليمني

رحبت الولايات المتحدة بالسماح لأربع سفن وقود تجارية بدخول ميناء الحديدة اليمني، معربة عن تقديرها لهذا القرار من جانب حكومة الجمهورية اليمنية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن حرية تدفق الوقود والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن يعتبر أمرا بالغ الأهمية لدعم إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وأشار إلى أن واشنطن ترى ضرورة توجيه الوقود إلى الأسواق اليمنية دون تأخير من أجل تشغيل المستشفيات وضمان توصيل الأغذية والمياه للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

ولفت إلى أن حركة السفن خطوة في الطريق الصحيح ، لكن من الضروري اتخاذ المزيد من الخطوات خصوصا الإنهاء الفوري للهجمات على مدينة مأرب ووقف شامل لإطلاق النار، منوها إلى أن الولايات المتحدة تدعو كافة الأطراف المعنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل مصلحة اليمن وشعبه.