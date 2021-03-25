احتفالية بليلة النصف من شعبان بمكتبة مصر العامة بكفر الدوار

نظمت مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، اليوم، ندوة بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وتضمنت الندوة التي أقيمت بقاعة المكتبة برئاسة أحمد هواش مدير عام مكتبة دمنهور العامة وفرع كفر الدوار، تلاوة آيات من القرآن الكريم وفاصل من الابتهالات والتواشيح الدينية، بجانب كلمة للشيخ أشرف عبد الحفيظ عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، تحدثوا خلالها عن ذكرى تحويل القبلة والتي جاءت استجابة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم" وإكرامًا له وأمته، وكذلك استعراض لبعض الدروس والعبر المستفادة من تحويل القبلة.

كما قدمت فرقة الإنشاد الديني من طالبات الأزهر الشريف، فقرة الإنشاد الديني، بجانب فقرة ثقافية قدمتها مكتبة مصر العامة بكفر الدوار تم خلالها توزيع مجموعة من الكتب المجانية.