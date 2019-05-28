التحالف: الميليشيا حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران

أعلن التحالف العربي، عن محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، قائلًا إن الميليشيا حاولت استهداف جامعة جازان وجامعة نجران.

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وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء اليوم الخميس، فقد تم تدمير الطائرة دون طيار المفخخة السادسة التي أطلقت تجاه مدينة ‎نجران، بعد تدمير واحدة خامسة أطلقت تجاه خميس مشيط.

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وأعلن التحالف العربي، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، رصد نشاط حوثي معاد، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا، قائلًا إنه تم اعتراض وتدمير أربع طائرات دون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

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