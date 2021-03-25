قال أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، إن البروتوكولات التي تم توقيعها الأربعاء جاءت استمرارًا للتعاون والدعم الذي يتم بين الوزارة والجهات الحكومية كافة، في تطوير الخدمة الحكومية، وكذا وسيلة تقديمها.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن وزارة التخطيط لديها 40 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لخدمة المحليات كمرحلة أولى، بواقع 20 مركزًا بالتعاون مع وزارة العدل، و20 أخرى مع وزارة التنمية المحلية.

وذكر مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، أنه من المحتمل ازدياد عدد المراكز خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 60 مركزًا متنقلًا، موضحًا أن توزيع هذه المراكز سيكون بالتنسيق مع وزارتي العدل والتنمية المحلية طبقًا للاحتياجات.

ولفت إلى تطوير ما يقرب من 260 مركزًا ثابتًا على مستوى الدولة في خدمات المحليات، مضيفًا أن الوزارة تستهدف استكمالهم تلى 300 مركز ثابت.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

ووقع البروتوكول كل من أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية.