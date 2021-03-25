 رئيس حي عامرية ثان الإسكندرية يقود قافلة طبية بقريتي فلسطين و7 بنجر السكر - بوابة الشروق
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رئيس حي عامرية ثان الإسكندرية يقود قافلة طبية بقريتي فلسطين و7 بنجر السكر

قافلة طبية - ارشيفية
قافلة طبية - ارشيفية
هدى الساعاتي:
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 11:01 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 11:01 م
قاد رئيس حي عامرية ثان الإسكندرية محمود بريك، اليوم، قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية فلسطين وقرية 7 بنجر السكر.

تأتي القافلة ضمن سلسلة القوافل بحي العامرية المشتركة مع مبادرة "من حقك تنظمى الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة"، إذ تم الكشف المجاني على أطفال ونسا وباطن، ووفر الحى الأدوية وتوزيعه مجانا على المواطنين من أهالى القرى.

وعرض خلال القافلة منتجات المرأة الريفية من ملابس ومفروشات، كما قامت إدارة برج العرب الطبية وإدارة أوقاف العامرية بتوعية الناس بأهمية تنظيم الأسرة وأيضا بفيروس كورونا وكيفية الوقاية.

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