قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه متوقع أن يخفض عجز الموازنة من 7.8% للعام الحالي إلى 6.6% العام المقبل، ذاكرًا أنه متوقع أن يكون الزيادة في الفائض الأولي من 60 مليار جنيه خلال العام الجاري إلى 105 مليار في العام الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن إيرادات العام الحالي تغطي المصروفات دون خدمة الدين، موضحًا أن مشروع تنمية الريف متوقع أن يصرف ما يقرب من 200 مليار جنيه.

وأشار إلى دعم الموازنة الجديدة لصناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه، فضلًا عن تخصيص 361 مليار لباب الأجور و334 مليار لباب الدعم، موضحًا أنه من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنسبة 2.8%.

وأوضح أنه من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الجديد بنسبة 5.4%، متابعًا: «لازلنا من الدول القليلة حول العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا وتزود الأجور والمعاشات على الرغم من أزمة كورونا».



