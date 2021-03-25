وزير أسترالي ثان يكشف اختراق هاتفه وتقرير عن صلة بين الجريمة وهونج كونج

كشف وزير ثانٍ رفيع المستوى في الحكومة الأسترالية أن هاتفه المحمول قد تعرض للاختراق من خلال تطبيق المراسلة تليجرام، فيما ذكر تقرير إعلامي أن عملية التصيد الاحتيالي كانت تهدف إلى الكشف عن تفاصيل الاتصال الخاصة بناشطين مؤيدين للديمقراطية في هونج كونج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب وزير الصحة الأسترالي جريج هانت قوله في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس إن "محاولة عن طريق الأمن السيبراني لانتحال شخصية الوزير قد تمت إحالتها للشرطة الاتحادية الأسترالية، وهناك تحقيقات جارية".

ويأتي ذلك بعد تصريح وزير المالية يوم الاثنين الماضي سيمون برمنجهام بأنه تم استهدافه.

وذكرت صحيفة "ذي أستراليان" في وقت متأخر من أمس الأربعاء، أنه تم تقديم تفاصيل عن مؤيدي الديمقراطية في هونج كونج إلى شخص انتحل شخصية برمنجهام، مع سؤال أحد المتلقين: "هل لديك أي اتصالات في هونج كونج؟"

وقالت الصحيفة، نقلا عن الشخص الذي لم تحدد هويته، إن الشخص سلم تفاصيل عن سكان في هونج كونج دون أن يدرك أنهم كانوا يتحدثون إلى قرصان إلكتروني.

وذكر برمنجهام في جلسة برلمانية أمس الأول الثلاثاء أن القرصان تمكن من الوصول إلى جهات اتصال في هاتفه الحكومي الذي يشمل تطبيق تليجرام. وقال إنه كان هناك أيضا طلبا آخر من الشخص الذي انتحل شخصيته لتحويل أموال إلى حساب مصرفي خارج أستراليا.

وقال برمنجهام، وفقا لنسخة مرسلة من مكتبه: "تسعى الشرطة الاتحادية الأسترالية، من خلال عملياتها الخاصة بأمن البيانات، إلى التأكد من كيفية تأمين أي بيانات وتعمل على محاولة جعل تليجرام يغلق الحساب المزيف".

وحذرت الشرطة الاتحادية الأسترالية في مذكرة تم تعميمها لموظفي الحكومة اليوم الخميس، من حملة التصيد الاحتيالي، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة إلى السلطات في 18 مارس.