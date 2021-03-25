زعيم أغلبية النواب: نتفق مع المعارضة على أي مصلحة وطنية بشكل كامل

قال أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن علاقة حماة وطن مع أحزاب المعارضة متميزة، مؤكدًا أنهم يتفقون بشكل كامل على أي مصلحة وطنية وأي مادة مهمة للإصلاح التشريعي.

وأضاف رشاد، خلال لقاء لفضائية «mbc مصر 2»، اليوم الخميس، أن التشكيلة الحالية لمجلس النواب عبقرية في السياسة، موضحًا أن البرلمان يمثل كل المهن والتخصصات، ويضم أنواعًا من الكفاءات واختلافًا للفكر داخل الكيان الواحد وتمثيلًا للمرأة بشكل كبير.

وذكر أن الاختلاف يصنع في النهاية الإبداع والرأي الذي يتفق عليه الجميع بالرضا، مثمنًا التجربة الرائدة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تمكين الشباب وتوجيه طاقاتهم بالشكل الصحيح.

وأوضح زعيم أغلبية النواب، أن الحكم على تجربة التنسيقية بأي شكل الآن ظالم، معلقًا: «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كيان وليد من الشباب المتميز، ولابد من منحها وقتًا للحكم عليها بشكل موضوعي وحيادي».

وأكد أن علاقة الحزب بهيئة مكتب مجلس النواب متميزة، مشيدًا برئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، باعتباره قامة يتوقف عندها القدر في قدرته على استيعاب كل الآراء داخل القاعة.

وتابع رشاد، أن «الجبالي يستطيع الموازنة ما بين الأغلبية والأقلية والمعارضة والمؤيدين والمستقلين دون خلل في إدارة الجلسة بحكمة واقتدار، وخاصة مع ما يمتلكه من لمعرفة دستورية وممارسة عملية للمهنة»، مؤكدًا أن «الجبالي قادر على إعطاء مجلس النواب دوره الحقيقي في التوازن ما بين الرقابة والتشريع».