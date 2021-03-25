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بريطانيا: صورة عالم الرياضيات آلان تورينج على ورقة فئة 50 جنيها

الاسترليني - ارشيفية
الاسترليني - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 7:21 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 7:21 م
كرمت بريطانيا عالم الرياضيات الشهير آلان تورينج بوضع صورته على ورقة نقدية جديدة فئة 50 جنيها إسترلينيا (68 دولارا أمريكيا).

وكشف بنك إنجلترا النقاب اليوم الخميس عن الورقة الجديدة المصنوعة من البوليمر، وسيبدأ تداولها لأول مرة يوم 23 يونيو، وهو عيد ميلاد تورينج.

واشتهر تورينج بعمله في فك الشفرات أثناء الحرب العالمية الثانية، فضلا عن عمله في مجال علم الأحياء النمائي وكونه رائدا في علوم الحاسبات.

وتوفي تورينج في عام 1954 بسم السيانيد بعد إخصائه كيميائيا بسبب ميوله الجنسية.

وقال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا: "من خلال وضع صورته على أوراقنا النقدية الجديدة المصنوعة من البوليمر، فئة 50 جنيها، نحتفل بإنجازاته والقيم التي يمثلها".

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