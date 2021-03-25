بنك إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفا و189 سائحا خلال الربع الرابع



أظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس، أن إسبانيا استقبلت 56 الفا 180 سائحا خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض بنسبة 81% مقارنة بنفس الربع من عام 2019.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بنك إسبانيا القول إن إيرادات السياحة في إسبانيا انخفضت بنسبة 87% لتصل إلى 84. 1 مليار يورو (18. 2 مليار دولار) خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بنفس الربع من عام 2019.



ويعد هذا رابع ربع تسجل فيه إسبانيا تراجعا في إيرادات السياحة.



وانفق الإسبان في الخارج 28. 1 مليار يورو (51. 1 مليار دولار) ، بانخفاض بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.