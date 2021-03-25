تسلا تقبل سداد ثمن سياراتها باستخدام العملة الرقمية بتكوين

بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا قبول سداد ثمن سياراتها بالعملة الرقمية الأشهر في العالم بتكوين.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها اليوم الأربعاء في رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "تستطيع الآن شراء سيارة من تسلا باستخدام بتكوين" كما سيتم السماح لعملاء الشركة خارج الولايات المتحدة باستخدام البتكوين في شراء سياراتها في وقت لاحق من العام.

وأضاف أن "تسلا ستستخدم فقط تطبيقا داخليا مفتوح المصدر، وأنه سيتم الاحتفاظ بالأموال المدفوعة في صورة بتكوين بصورتها الرقمية ولن يتم تحويلها إلى عملة تقليدية. وسيتم تسعير السيارات بالدولار".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تسلا الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا استثمرت خلال شباط/فبراير الماضي 5ر1 مليار دولار بالعملة الرقمية بتكوين، وأعلنت اعتزامها بدء قبول العملة الرقمية كوسيلة لسداد ثمن سياراتها، مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة البتكوين إلى مستوى قياسي.